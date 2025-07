Dazi Giorgia Meloni | Evitare in ogni modo una guerra commerciale

"Siamo d'accordo sul fatto che occorra scongiurare in ogni modo una guerra commerciale fra le due sponde dell'Atlantico, e continueremo con gli altri leader, in costante contatto con la Commissione europea, per arrivare a un accordo che deve essere vantaggioso per tutti. L'obiettivo per me è rafforzare l'Occidente nel suo complesso, rafforzando le economie. Tutti gli altri scenari sarebbero insensati nell'attuale contesto". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere federale dell'Austria, Christian Stocker. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dazi, Giorgia Meloni: "Evitare in ogni modo una guerra commerciale"

