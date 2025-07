Chivu Palombo e quel legame speciale con Rapetti | la curiosità sul preparatore atletico dell’Inter!

Il suo passato in nerazzurro con loro due. Stefano Rapetti, nuovo preparatore atletico dell’ Inter, segna l’inizio di una nuova era sotto la guida di Cristian Chivu, subentrato a Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra dopo aver detto addio al Parma. Il suo ritorno a Milano, tuttavia, ha radici ben piĂą profonde, risalendo ai tempi del Triplete, quando Rapetti faceva parte dello staff tecnico dell’Inter sotto la guida di JosĂ© Mourinho. Durante quel periodo, ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con l’attuale tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, e con Angelo Palombo, collaboratore tecnico di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu, Palombo e quel legame speciale con Rapetti: la curiositĂ sul preparatore atletico dell’Inter!

Allenamento Inter, il preparatore Rapetti punta sulla forza per rilanciare i nerazzurri: il retroscena dagli USA - di Redazione Allenamento Inter, il preparatore Rapetti punta sulla forza per rilanciare i nerazzurri: il retroscena dagli USA.

Schelotto: «Inter, Rapetti per me non è stato solo un preparatore, ma un fratello che metteva la maglia sopra a tutto. Vi racconto i suoi segreti…» - Le parole di Ezequiel Schelotto, ex calciatore dell’Inter, su Stefano Rapetti, preparatore atletico dei nerazzurri ai suoi tempi, tornato nello staff di Chivu Un gol che è entrato di diritto nella storia del Derby di Milano e nel cuore di ogni tifoso interista.

Schelotto racconta il preparatore Rapetti: «Per me è stato un fratello, c’è una frase che ci ripeteva spesso» - di Redazione L’ex calciatore dell’Inter, Ezequiel Schelotto, racconta ed elogia il preparatore atletico Stefano Rapetti, tornato in nerazzurro nello staff di Chivu.

