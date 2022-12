Manovra | Pagano Pd | ' contro scudo penale pronti a occupare commissione' **

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "E' del tutto evidente che la maggioranza ha perso illlo della situazione e si rischia seriamente l'esercizio provvisorio. Sicuramente, se governo e relatori si azzardano a proporre forme diper reati tributari siamoalla sollevazione in". Così Ubaldo, capogruppo Pd inBilancio. "Ancor più se serve per barattare la volontà di qualche amico di cordata. Diciamo basta a qualsiasi forma di condono, basta favorire gli evasori, basta aiutare dei criminali. A costo dil'aula dellasiamoalle barricate per impedire ulteriori scempi".

Corriere della Sera

... in relazione allatargata governo Meloni. Come si legge nel sito di Bankitalia, "la Banca ...europea " il 95% degli interpellati a Cipro e l'89% in Spagna hanno dichiarato che o non......i titolari dei bar nonnulla a titolo di commissione se il cliente paga con Pos. La sanzione per violazione dell'obbligo resta di 30 euro. Pensioni, pensioni minime e Quota 103 Invi è ... Tasse, perché nella manovra pagano pensionati e dipendenti: sopra i 35 mila euro nessuno sconto Secondo le opposizioni la maggioranza starebbe per depositare un emendamento alla Manovra che introduce uno scudo penale per chi ha omesso la dichiarazione dei redditi o ha fatto una dichiarazione inf ...Sulla norma che interviene sulle intercettazioni dei servizi segreti, introdotta dal governo con il maxi emendamento alla Manovra, è pieno scontro ...