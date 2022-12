Manovra | fonti Mef | se Camere non modificano | fiducia su testo Cdm

(Di martedì 20 dicembre 2022) "Se il Parlamento ritenesse di non modificare la, per il Ministero dell'economia e delle finanze va benissimo ilgià approvato in Consiglio. Con quello si andrà in Aula e su quello sarà ...

2022 - 12 - 20 15:19:05 del Mef: se Camere ritengono di non modificare la, ok il testo del Cdm 'Se il Parlamento ritenesse di non modificare la, per il Mef il testo già approvato in Consiglio dei Ministri va benissimo. Con quello si andrà in Aula e su quello sarà posta la fiducia'. Lo fanno sapere fonti del Mef, mentre permane lo stallo in commissione. Manovra: stallo in commissione, si cerca intesa tra i partiti. Il testo in Aula domani - Gruppo Pd in assemblea su questione scudo penale. La legge di bilancio arriverà nell'aula della Camera qualche ora dopo di quanto fissato precedentemente nel fitto calendario dei lavori.