Litfiba | “L’ULTIMO GIRONE” si conclude con un evento unico al Mediolanum Forum | I dettagli

(Di martedì 20 dicembre 2022) LIFTIBA:sicon unil 22 dicembre al, Milano Mancano pochi giorni all’imperdibile appuntamento con idi giovedì 22 dicembre aldi Milano: dopo un trionfale tour sold out nei club in Italia e in Europa e nei principali Festival estivi, sarà questa l’occasione per festeggiare tutti insiemecapitolo della storia dei, la rock band più longeva e apprezzata del panorama musicale italiano, una storia lunga 40 (+2) anni. “Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101?” con queste parole ihanno annunciato nei mesi scorsi sui loro social questo...

