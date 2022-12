La Russa | «Se l’Inter vince contro il Napoli si può parlare di rimonta»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ignazio La, Presidente del Senato e noto tifoso del, è tornato adel progetto per il nuovo San Siro. Laha parlato a “La Politica nel pallone” su RAI GR Parlamento, trasmissione condotta da Emilio Mancuso. Queste le parole di Lasu San Siro: Sulla demolizione di San Siro: «Che bisogno c’è di distruggere San Siro il cui costo per demolirlo sarebbe altissimo? Due stadi sono meglio di uno e se il Milan vuole uno stadio a Sesto San Giovanni se lo può fare mandare pronto e impacchettato dal Qatar». Nelvista Laha modo anche didella sua squadra del cuore,. Al ritorno del campionato, il prossimo 4 gennaio, giocherà in campola capolista ...