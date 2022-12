Gli Unni contro l’Impero romano? Lo studio di Cambridge | “Guidati dalla necessità di reagire alla siccità”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Storicamente noti come un popolo barbaro, deditoricchezza,ricerca dell’oro,violenza e all’invasione, glipotrebbero essere stati in realtàdiall’emergenza climatica e. A sostenere questa rivoluzionaria ipotesi gli scienziati dell’Università di, che hanno pubblicato un articolo sul Journal of Roman Archaeology per descrivere i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Susanne Hakenbeck e Ulf Büntgen, ha valutato una nuova ricostruzione idroclimatica esaminando gli anelli degli alberi in Ungheria, insieme a una serie di prove archeologiche e storiche. I ricercatori ipotizzano che la migrazione degli ...

