Come recuperare dati persi o cancellati da Mac

(Di martedì 20 dicembre 2022) Anche sui Mac e sui MacBook può capitare di cancellare per errore un documento importante o una foto, in particolare se abbiamo provveduto sbadatamente a cancellare anche il cestino. In questo specifico caso il tempismo è tutto: possiamo ancorai filesul Mac, ma dobbiamo lanciare le app di recupero specifiche per macOS prima che l'area della memoria associata al file cancellato venga sovrascritta con nuovi file (prima agiamo meglio è). Nella guida che segue vi mostreremo le migliori app perda Mac, dando la priorità alle app avviabili gratuitamente ma segnalando anche le app disponibili in prova gratuita o disponibili a pagamento. LEGGI ANCHE ->file da una chiavetta USB ...

