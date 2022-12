Carceri | Verini | ' Nordio incomprensibile su no proroga misure sovraffollamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Alcune centinaia di detenuti in semilibertà da due anni non tornano a dormire in carcere. Sono persone che hanno compiuto percorsi di riabilitazione. Che escono la mattina per lavorare. Due anni fa Parlamento e Governo, per evitare rischi di contagio da Covid, decisero di non farli tornare in carcere per la notte. Una scelta giusta: di prevenzione, di buon senso, di umanità, di lotta al". Così il senatore del Pd Waterin una nota. "Un anno fammo questo provvedimento, che il 31 dicembre scade. Governo e maggioranza hanno bocciato emendamenti Pd nel 'decreto rave' che chiedevano una nuova. Stamattina il Ministro ha risposto picche a una nostra richiesta di intervenire subito, per evitare di far rientrare in carcere queste persone, che non hanno mai ...