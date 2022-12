Avatar 3 | la prima versione durerebbe 9 ore RUMOR

(Di martedì 20 dicembre 2022) Stando a una recente indiscrezione dell'insider Jeff Sneider, James Cameron avrebbe consegnato ai piani alti dei 20th Century Studios un montaggio iniziale di3 cheben 9 ore.: La Via dell'Acqua è da pochi giorni uscito nelle sale e ha già ottenuto un grande successo al box office con un weekend globale di 435 milioni di dollari. Ovviamente il film rimarrà al cinema ancora a lungo e la speranza del regista James Cameron è quella di ottenere incassi miliardari in modo da dare il via libera agli altri film della saga. Al momento3 dovrebbe uscire il 20 dicembre 2024, il montaggio iniziale sarebbe già pronto. Secondo il noto insider Jeff Sneider, infatti, ladel terzo film di9 ore: "Mi hanno …

