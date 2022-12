Calciomercato.com

E'per un passaggio da oltre 100 mln dal Lipsia in Premier. - ALPHONSO DAVIES (22): jolly a ... ma tanti centrocampisti offensivi, mezze punte e attaccanti: l'inglese dell'Saka (21 anni);...... sapendo che il Chelsea non lo ha ancora mollato e che èa fare follie. Milan, futuro ... Sullo sfondo, anche in questa circostanza, ci sono i club inglesi,, Liverpool e Chelsea che stanno ... Arsenal, pronto l'assalto a Tielemans | Mercato Gabriel Martinelli non lascerà l'Arsenal per il Barcellona. Il giovane attaccante brasiliano ha deciso di rinnovare con i Gunners fino al 2027. Lo riferisce Sport.Il club pone le basi per costruire il futuro con due giovani che sulle fasce servono ad Allegri già nell'immediato ...