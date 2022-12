AdR | al il via la seconda ' Call for Ideas' per selezionare 8 startup innovative

Borsa Italiana

... a contatto con esperti aeroportuali e passeggeri, nonché con il costante supporto di un teamdedicato all' Open Innovation , l' Innovation Cabin Crew . Per la seconda Call For Ideas , le startup ..."Oggi diamo ilalla seconda call 4 Ideas dell'Innovation Hub di Fiumicino. Parlo dell'acceleratore europeo per ... dopo una valutazione da parte dell'Innovation Cabin Crew di, i propri servizi ... Adr: Benetton, via a seconda call 4 Ideas Innovation Hub di Fiumicino Roma, 20 dic. (Adnkronos) - 'Oggi diamo il via alla seconda call 4 Ideas dell’Innovation Hub di Fiumicino. Parlo dell’acceleratore europeo ...Aeroporti di Roma ha lanciato la seconda “Call for Ideas” per selezionare 8 nuove startup provenienti da tutto il mondo che ...