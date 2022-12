Università Cattolica di Milano | Concorso per 5 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’del Sacro Cuore diha indetto unPubblico per selezionare 5 Figure Professionali come Ricercatore, il citato Personale sarà assegnato a vari settori concorsuali e facoltà. Per queste Posizioni é previsto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diAi sensi dell'articolo 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina deia tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, si comunica che l'del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 9251 e n. 9250 del 18 novembre 2022, le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato. Ricercatore ...