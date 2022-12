Soumahoro | moglie e suocera interrogate dal gip L' avvocato | consegnato dossier

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Questa mattina, 19 dicembre si sono svolti gli interrogatori davanti al gip di Latina dei parenti di Aboubakar, deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra. Al tribunale del capoluogo pontino sono sfilati ladel parlamentare, Marie Teherese Mukamitsindo, il cognato Michel Rukundo e laLiliane Murekatete. I primi due, secondo quanto si apprende, si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere. Avrebbe risposto, invece, la consorte del deputato, accompagnata dall'Lorenzo Borrè. Il legale di Murekatete ha spiegato di avertutta la documentazione in suo possesso atta a chiarire la posizione della sua cliente, indagata con la madre e il fratellastro nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Latina per false fatturazione che vedono coinvolte la cooperativa ...

Questa mattina al tribunale di Latina sono sfilati i tre indagati principali dell'inchiesta: oltre alladel deputato, anche la suocera Marie Therese Mukamitsindo e il genero, Michel ...Interrogati in tribunale a Latina la suocera, lae il cognato di Aboubakar, a cui sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza 640mila euro con l'accusa di evasione fiscale. Caso, super stipendio da 4 mila euro alla ... Caso Soumahoro, il legale della moglie: "Esclusa qualsiasi reponsabilità" Questa mattina, 19 dicembre si sono svolti gli interrogatori davanti al gip di Latina dei parenti di Aboubakar Soumahoro, deputato dell'Alleanza ...