Sci Alpino | Marco Odermatt | “È stata la battaglia più grande di sempre! Pista dura | difficile | le gambe ne risentono”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il gigante bis dell’Alta Badia valido per la Coppa del Mondo di sci2022-2023 si è concluso nel segno di: l’elvetico ha ottenuto il successo al termine di due prove a dir poco faticose, come affermato da lui stesso, precedendo il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.20) e lo sloveno Zan Kranjec (+0.92). Prova magistrale dello svizzero, sia nella prima che nella seconda manche odierna, perfetto nelle traiettorie per affrontare le numerose (e complicate) curve previste dal percorso in Alta Badia. L’ennesimo duello con Kristoffersen, stavolta, ha visto uscire lui come vincitore, e sarà una costante per questa edizione di Coppa del Mondo. Ecco, di seguito, il commento alla gara rilasciato ai microfoni ufficiali della FIS al termine della seconda manche: “Questa èlapiù ...

LA TOP FIVE DELLA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO 1 - Marco Odermatt (SUI) 796 punti 2 - Alexander Aamodt Kilde (NOR) 525 punti 3 - Lucas Braathen (NOR) 315 punti 4 - Henrik Kristoffersen