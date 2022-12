Sci alpino | confermate le gare femminili di Semmering | due giganti e uno slalom in Austria dopo Natale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Coppa del Mondo 2022-2023 di scifemminile tornerà in scena a) dal 27 al 29 dicembre. Stamattina si è svolto il controllo della neve da parte della FIS, che ha confermato la disputa dell’ultima tappa del massimo circuito internazionale per quanto riguarda questo anno solare. Sono in programma due(quello di martedì 27 dicembre è il recupero della gara cancellata a Soelden lo scorso 22 ottobre) e uno(giovedì 29 dicembre; la seconda manche sotto i riflettori alle ore 18.30). L’ultima volta che si èggiato aè stato nel 2020: il gigante venne cancellatola prima manche a causa del vento, lofu conquistato da Michelle Gisin. VIDEO Alex Vinatzer, brutta caduta nel ...

Nasce da qui la collaborazione tra Deloitte e Sofia Goggia, campionessa olimpica plurimedagliata die nuova Testimonial per Deloitte Italia. Si tratta di una collaborazione che ha come ...Prosegue Odermatt: ' Questa pista è difficile, è dura; fare due gare di fila è stancante, quattro manche difficili, con molte curve, i giganti di questo genere sono molto lunghi e le gambe ne ...Appuntamento dalle ore 19.00 sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di NEVEITALIA per il nostro consueto approfondimento sulla Coppa del Mondo di sci alpino.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...