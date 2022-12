Qatargate | caccia agli investimenti in case e terreni Per Giorgi si parla di una villa a Cortina

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le autorità investigative belghe che stanno ricostruendo l’immenso flusso di denaro, frutto di corruzione da parte di Qatar e Marocco, riciclato inimmobiliari lussuosi dindagati, pretende la consegna di Maria Dolores Colleoni, moglie 68enne dell’ex-eurodeputato del gruppo S&D, Pier Antonio Panzeri, ora ai domiciliari a Calusco d’Adda così come la figlia dell’euromentare, Silvia Panzeri, accusate di corruzione, riciclaggio e associazione per delinquere. Saranno i giudici della Corte d’Appello di Brescia a decidere se la signora Panzeri, che è formalmente arrestata, dovrà essere consegnata alle autorità belghe, Paese al centro del gigantesco scandalo. “Non appaiono sussistere cause ostative alla consegna” al Belgio, ha scritto il giudice della Corte d’appello di Brescia Anna Dalla ...