Perugia-Venezia in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. Gli umbri, dopo la sconfitta della Sardegna Arena contro il Cagliari, hanno bisogno di tornare al successo per provare a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica, che ormai occupano da diverse settimane. I lagunari, dal loro canto, sembrano aver trovato la giusta formula per uscire dalla crisi e vanno a caccia di un nuovo successo per avvicinarsi ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 19 dicembre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SEGUI ...