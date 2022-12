Omicidio a Milano | proprietario bar ucciso a colpi di pistola

Agenzia ANSA

...sia accaduto e ricostruire il passato della vittima per comprendere come sia maturato l'. ... - E' stato ucciso questa mattina a colpi di pistola nel suo bar alla periferia di, nel ...La vittima - in base a una prima ricostruzione - è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, mentre era dentro il barCaffetteria. La dinamica dell'accaduto è per ... Omicidio a Milano, ucciso il titolare di un bar E' successo in un locale in zona Porta Romana. La vittima è un 35enne di origine cinese. Sull'omicidio indaga la polizia ...Una persona è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un bar alla periferia di Milano nel quartiere Corvetto in via Bessarione.