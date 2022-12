Messi o Maradona? Il confronto è inutile e impossibile

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) –? La finale dei Mondiali in Qatar, e la vittoria dell’Argentina trascinata da Leo, ripropongono unche appassiona, e divide, chi ama e conosce il calcio e anche chi lo commenta solo per sentito dire. Chi è il più grande? La domanda, che nello sport diventa spesso un’ossessione, non troverà mai una sola risposta. Il, oltre che sostanzialmente, è anche. Dipende dalle generazioni, dai gusti, dall’approccio con cui si vede il calcio. Da ieri, sicuramente, sono cambiati i numeri. Se fino a ieriaveva vinto da solo un Mondiale, quello del 1986, enon era stato ancora capace di farlo, da oggiha raggiunto ...

