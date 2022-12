Meloni | “Sul Pos stiamo ancora trattando con l’Ue”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA – E’ in bilico la misura prevista dalla manovra che alza a 60 euro la soglia oltre la quale i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti elettronici. “Resta l’obbligo del Pos? Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi locon la Commissione Ue – ha risposto la premier Giorgia, lasciando Palazzo Madama dopo il concerto di Natale -. Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”. “La manovra non ha mai una approvazione facile – ha osservatola presidente del consiglio –facendo tutti il nostro lavoro, però penso che abbiamo fatto del nostro meglio, nelle condizioni e nei tempi che avevano, per dare al parlamento la possibilità di avere i tempi di valutarla. Ricordo che ...

