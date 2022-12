Me l' ha detto sotto le lenzuola | con Belen | bomba di gossip su Spinalbese

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip, con Oriana Marzoli che si scatena e vomita insulti e accuse sul conto di Antonino. A farne i conti è...Rodriguez, illustre ex dell'hair stylist milanese da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì. Gli animi della modella e showgirl di origine venezuelana sono particolarmente accesi per via della fine del flirt con. Sfogandosi con Ginevra Lamborghini, si è detta sconcertata dal cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti maturato da Antonino nel giro di pochi giorni, definendolo senza mezzi termini "bugiardo schifoso". Quindi spiega: "Fino a una settimana fa lui stava con mele coperte dopo le puntate. Questo prima del tuo ingresso…". Quindi la Marzoli rivela alcune delle frasi più compromettenti rivoltele da ...

Yahoo! Voices

Che siano da metterel'albero o da impacchettare per parenti e amici, trovi la selezione ... Il nuovo RAZR 2022, di Motorola Lo abbiamo provato per voi e l'avevamo: il nuovo Motorola RAZR ...Tom Morello Sono numerosi i commenti di sdegno che si stanno collezionandoal post di Damiano,... Mi aspettavo che tutti pensassero 'oh ca**o, ha rotto la chitarra' e invece nessuno hanulla. GF Vip, Oriana smaschera Antonino: "Cosa mi ha detto sotto le coperte" La frequentazione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese all'interno del Grande Fratello Vip sembra essersi già conclusa e non senza qualche strascico. Pare che Oriana non abbia preso ...Nikola Tsolov correrà in FIA Formula 3 per la stagione 2023 dopo aver firmato un contratto con ART Grand Prix.