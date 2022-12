Laurentina | la Polizia Locale sgombera immobile occupato

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) abusivamente – E’ statoto dalladi Roma Capitale undi proprietà dell’Aterabusivamente ai Ponti del Laurentino 38. Il legittimo assegnatario è deceduto e nel lasso di tempo intercorso per la riconsegna dell’appartamento da parte dei familiari del defunto all’azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica, il IX gruppo Eur, diretto dal dott. Angelo Giuliani, si è trovato a denunciarne l’ occupazione abusiva da parte di una donna, con al seguito la figlia. Questa mattina, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura di Roma, gli agenti hanno provveduto are l’appartamento, sito in via Alina Brunacci Brunamonti, al fine di ripristinare la legalità e riconsegnarlo all’Ater, affinché venga affidato ad un avente diritto.