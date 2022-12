La manovra creativa di Giorgetti ha un orizzonte di tre mesi E poi? Daremo la colpa a Lagarde

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dal palco dei festeggiamenti per i dieci anni dalla fondazione di Fratelli d’Italia, il partitino che ha fagocitato i dinosauri della destra italiana, la Premier Meloni ha dichiarato solennemente che adesso si occuperà del Pil. Quindi la nuova battaglia non è più sul versante politico, ma su quello molto più spinoso dell’economia. Fino a ieri aveva dichiarato che la sua era una finanziaria finalmente politica, cioè puramente ideologica; ora sembra che abbia cambiato parere e che l’economia torni a fare la parte del leone, come è naturale che sia in una legge finanziaria. La finanziaria 2023 dovrebbe promuovere la crescita economica anche per la premier Meloni in versione da statista. Il nuovo corso meloniano in economia avrà la stessa fortuna di quello politico? I segnali non sembrano promettenti. Intanto c’è di mezzo anche la sfortuna. Il premier Draghi, sempre lodato per i suoi ...