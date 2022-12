La ‘fidanzata’ di un’ex Vippona pronta a fare il suo ingresso al GF Vip 7

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nel corso della puntata di questa sera, lunedì 19 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e, per un nuovo gieffino o gieffina che abbandonerà definitivamente la casa – tranne se in possesso del biglietto di ritorno – due nuovi Vipponi sono pronti a varcare la tanto ambita porta rossa. Tra questi pare che ci sia ladi una famosa ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Due neo gieffini pronti ail loronella casa Come dicevamo prima, nel corso della puntata di oggi del GF Vip 7, faranno il lorodue nuovi Vipponi. Mentre uno dei concorrenti tra Attilio Romita, Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti, Charlie ...

Non è vero nulla che pensavo di essere già la suae ...ha lanciato una stoccata ad Antonino menzionando la sua celebre, ... Ha finto una discussione con me per averepretesto per non ...... "Grow your own friend" ("Crea la tua"), titolo ... A questo evento della consuetudine royal è legatoaneddoto ... come racconta l'chef Mc Grady, sarebbero state "le passeggiate da sola ...