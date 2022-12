I mondiali in Qatar hanno rivelato la divisione del mondo tra nord e sud

Sky Tg24

... nello spogliatoio dei Bleus, ha provato a dare forza alla sua nazionale amareggiata dopo una finale deipersa ai rigori. "Avete avuto il cuore, la fame, la voglia e il talento per provarci -...Emiliano Martinez grande protagonista della finale mondiale. Il portiere argentino prima ha compiuto una parata strepitosa su un tiro ravvicinato di Kolo Muani nel finale del secondo tempo ... Mondiali Qatar, le pagelle: da Messi alla “Bisht” Il finale migliore, una partita destinata a entrare nella storia del calcio, oltre 120 minuti che un maestro come Mario Sconcerti avrebbe riportato come nessun altro. Il trionfo argentino ...Un boom storico per Rai 1 che grazie alla finale dei mondiali in Qatar segna picchi del 70% di share su Rai 1. Si vola con il calcio ...