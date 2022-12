Gatti | svolta in arrivo | il difensore è pronto | adesso può farlo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Potrebbe incredibilmente cambiare il futuro di; cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo intorno al. La Serie A sta per ripartire e la Juventus si appresta a tornare in campo; dal quattro gennaio i bianconeri saranno impegnati in un vero e proprio tour de force tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Per raggiungere tutti gli obiettivi, Allegri ha bisogna dell’intera rosa a disposizione; ecco perché bisogna fare attenzione alla figura diil cui futuro potrebbe cambiare incredibilmente. Acquistato nell’ultima sessione di mercato invernale,si è messo a disposizione di Allegri a partire da agosto; la prima parte di stagione, però, non è andata secondo le aspettative. Il centrale è stato utilizzato con il contagocce e anche il cambio modulo (con il passaggio al 3-5-2) è servito a ...

LA NAZIONE

I volontari della Protezione Animali saranno presenti sabato all'Arcaplanet di Cairo per una raccolta di cibo per cani bisognosi eliberi. Malgrado l'intensa attività giàper la cura ...... diventa un'azienda solidale": si èla cerimonia conclusiva di ringraziamento da parte dell'..."Andiamo a trovare i nonni" Enpa sezione provinciale di Ravenna onlus con il progetto "Help... Addio a Gatti, costruì l’Hotel Excelsior a Marina Dai sensi di colpa nei confronti del padre, morto quando aveva 21 anni, alla malinconia che è sempre con lui. Il conduttore di Striscia ha spiegato: «Il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi por ...Si svolge oggi a Roma la prima delle due giornate di recruiting per assistenti di volo organizzate da Ita Airways. Oppure no Come tutto quello che ha a che fare con Alitalia prima e Ita poi, nulla è ...