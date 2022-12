Avatar 2 | Sigourney Weaver si è preparata a interpretare un’adolescente tornando al liceo

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Questo post contiene spoiler su: La via dell’acqua. Ininterpreta Kiri, la figlia adolescente adottata da Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) che sembra avere un’origine misteriosa. PerKiri, l’attrice è tornata al. A differenza degli altri Na’vi, è un ibrido e sembra credere di essere nata dal corpo dell’di Grace Augustine, che giace inattivo in una vasca di un laboratorio di ricerca Na’vi. Chi è il padre di Kiri? Come è successo? Non abbiamo ancora tutte le risposte. Incarnare una Kiri quattordicenne è stato un rischio gratificante per la, oggi 73enne. “È stato divertente. È stato impegnativo, ma ho amato il mio personaggio“, ha raccontato l’attrice alla BBC Radio. La ...