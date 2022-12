Ardea | tentato furto nei negozi di Fusco mare | sul Lungomare degli ardeatini

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– Tre malviventi hannounnella palazzina di Lungotini che ospita i locali di abbigliamento e oggetti dae da regalo della ditta “”. Verso le due della scorsa notte, con l’ausilio di due persone che fungevano da “palo”, poste sul marciapiede opposto davanti all’altroo di ferramenta, un terzo hadi entrare nei locali interni passando per il patio. L’impresa però è risultata ardua, e allora – vista l’impossibilità di entrare nelo di oggettistica – è sceso per la rampa del garage e cercando di forzare il cancello d’ingresso, ma è stato sentito da un inquilino che insonne stava alla finestra. L’uomo ha gridato, ...

Il Faro online

...di accedere negli uffici. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato i carabinieri ad arrestarlo. I fatti sono accaduti giovedì mattina ad, comune del litorale della ...In questo collegio il Terzo Polo avevala carta dei giovani candidando l'under30 Luca Di ..., Anzio, Lanuvio, Velletri e Nettuno (ovvero nel collegio Lazio 8) a vincere è stato il ... Ardea, tentato furto nei negozi di Fusco mare, sul Lungomare degli ... All'altezza di via Bergamo, ladri messi in fuga dall'allarme di un cittadino e dal fulmineo intervento di una pattuglia dei carabinieri ...I malviventi hanno cercato di entrare con attrezzi elettrici e grosse mazze di ferro negli uffici del distributore e nell'attiguo bar ...