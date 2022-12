Andrea Bocelli ha conosciuto la moglie di 25 anni più da appena diventata adulta – ora lui conferma i loro trucchi intimi

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il cantanteè nato con la malattia degli occhi, il glaucoma congenito, ed è diventato cieco all’età di 12. Ma nonostante la sua disabilità, non ha mai smesso di fidarsi del suo talento ed è ora uno dei più grandi artisti del mondo. Oggi vive con laVeronica Berti, di 25più giovane. Il cantanteè passato da ragazzo normale in un piccolo villaggio della Toscana a uno dei più grandi artisti del mondo, acclamato in tutto il mondo come un genio musicale. Sembra pazzesco oggi pensare che i medici hanno consigliato ai suoi genitori di sbarazzarsi di lui. Sapevano che il maschietto sarebbe nato con una disabilità , ma i genitori Edi e Alessandros li ignorarono e il 22 settembre 1958 nacque il ...