Almanacco del 19-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022)del giorno sabato 17 dicembre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San modesto che dal latino modesto letteralmente moderato mite Il proverbio dice a mangiare a chiacchierare tutto sta iniziare e quanto è vero sono nati oggi Paracelso Moreno argentin Minchia Djokovic l’ho pronunciato bene Roger Eh e noi andiamo a salutare i nostri nativi oggi se ci saranno Semmai li avremo Ma come no abbiamo Assunta e Marco che compiono gli anni sarà figuriamoci se stamattina non era collegata salutiamo anche Vivian Un abbraccio anche a Federico pronti a viaggiare con noi dai Coraggio 17 dicembre ma del 1903 ricordiamo il primo volo motore dei fratelli Wright 17 dicembre 1973 l’american psichiatrica asociacion toglie l’omosessualità dalla sua lista di malattie mentali infine il 17 dicembre 1989 I Simpson debuttano in un episodio di mezz’ora in prima ...