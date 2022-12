Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022)DEL 18 DICEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZESEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLA RETE AUTOSTRADALE, RICORDIAMO CHE A PARTIRE DALLE ORE 9 E FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; E OGGI 18 DICEMBRE IN PROGRAMMA NUMEROSI EVENTI SUL TERRITORIO PER LE IMMINENTI FESTE NATALIZIE: NEL COMUNE DI CECCANO ALLESTITO IL “MERCATINO NATALIZIO SUL PONTE”: FINO ALLE 21 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO IN PIAZZA BERARDI E VIA PONTE; SEMPRE PER LO SVOLGIMENTO DI UN MERCATINO DI NATALE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ANCHE A ...