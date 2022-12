Traffico Roma del 18-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale da segnalare Tuttavia ancora un incidente in via Nomentana in prossimità di incrocio con via della Cesarina possibili rallentamenti per ildi zonain coda per lavori sulla via Appia Nuova all’altezza di via delle Capannelle al Villaggio Olimpico mercatino natalizio fino alle 17 lungo il tratto di viale della XVII Olimpiade tra Viale Tiziano e via Olanda deviata la linea bus 982 ricordiamo i lavori di potatura fino alle 17 in via Merulana tra Viale Manzoni e Piazza di San Giovanni in Laterano deviate anche le linee bus di zona prosegue il piano di mobilità a Torino per agevolare gli spostamenti di turisti e cittadini nel periodo natalizio ancora oggi e poi di nuovo sabato 24 dicembre ...