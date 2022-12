Ternana vs Como

Ilbatte in trasferta 3 - 0 la. Vincono anche Ascoli e Sudtirol contro Cosenza e Cittadella. Pari tra Modena e Benevento. Domani si chiude con Perugia - Venezia. Sabato vittoria del Pisa ...Giuseppe Ambrosino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria delsulla: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieL'annuncio in diretta manda il Napoli e i suoi tifosi al settimo cielo: la gente ha bisogno di una nuova bandiera ...La Ternana crolla al "Liberati" contro il Como penultimo in classifica: 0 a 3 il risultato finale. Seconda sconfitta in quattro partite per il tecnico Aurelio Andreazzoli, che aveva preso il posto del ...