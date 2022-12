Tello | “Davanti abbiamo sbagliato troppo | sento la fiducia di Cannavaro”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContro il Cittadella era stato lui il match winner, oggi a Modena Andresnon è riuscito a replicarsi. Le sue parole al termine della gara giocata allo stadio Braglia: Partita – “Pareggio su un campo non semplice,moltoe poifatto una buona fase difensiva, questa è la nota positiva di questa giornata”. Possibile 2-0 – “Ho visto all’ultimo la palla sull’occasione che mi è capitata nel secondo tempo. Sono molto rammaricato da questo punto di vista”. Carattere – “E’ un periodo personale in cui devo tenere duro ma penso che anche nel calcio bisogna alzare sempre la testa. Il calcio ti dà un’opportunità ogni otto giorni e bisogna sfruttarla”.– “ladel mister ...

Diaw e Falcinelli, supportati da Tremolada. QUI BENEVENTO - Tanti gli indisponibili: ... Tridente offensivo composto da, Ciano e Forte Le probabili formazioni di Modena - Benevento MODENA ...Antonucci e Tounkara, supportati da Loris Varela. Le probabili formazioni di Benevento - ... Paleari; Letizia, Glik, Capellini, Foulon; Improta, Schiattarella, Karic;, Forte, Farias. ... Benevento-Cittadella 1-0, è la prima vittoria casalinga per Cannavaro