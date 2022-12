Sul Mes bisogna saper cogliere le differenze

Leggi su formiche

(Di domenica 18 dicembre 2022) Rimanere ancorati a vecchie posizioni, come quelle espresse sul Mes – il meccanismo economico di stabilità – qualche anno fa non è una buona idea. Tanto più se si considera che da allora i cambiamenti, intervenuti nella realtà economica e finanziaria di ogni dove, sono stati sconvolgenti. Quelle riserve, in altre parole, erano valide in passato, nel contesto di una situazione economica e sociale completamente diversa, ma oggi non giungere ad una sua rapida approvazione sarebbe solo un atto di autolesionismo. Di fronte alla fine del quantitative easing e alla sua trasformazione nel quantitative tightening, l’Unione europea si troverebbe sprovvista di qualsiasi strumento d’intervento. E allora l’eventuale crisi economica o finanziaria di un qualsiasi partner europeo non potrebbe che essere affrontata con decisioni prese all’istante, come avvenne per la prima tranche di aiuti a favore ...