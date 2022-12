Sofia Goggia giù dal podio in Super-G | chiude al 5° posto

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il primostagionale diin-G si fa ancora attendere. Dopo il 5°di Lake Louise, la sciatrice bergamasca a St. Moritz deve accontentarsi del bis.si è presentata al cancellato con il pettorale numero 8, subito dopo la capolista della classifica di specialità Mikaela Shiffrin, la quale ha fissato il riferimento cronometrico che le è poi valsa la vittoria. La frattura alla mano ha inevitabilmente condizionato la gara di, sia in partenza che nel tratto centrale, nel quale non è riuscita a prender la giusta velocità per tenere il passo e ha chiuso a 60 centesimi. Secondoper un’altra italiana, Elena Curtoni, migliore didi 48 centesimi.il...

Agenzia ANSA

, Federica Brignone, Elena Curtone e Marta Bassino pronte per regalare altre soddisfazioni ...Più forte di 2 placche e 9 viti appena impiantate, più forte di tutte. Perchéha dominato la seconda Discesa di Coppa del Mondo a Sankt Moritz con una gara perfetta nonostante i problemi fisici evidenti. La finanziera bergamasca ha chiuso in 1',28",85/100, ... Impresa di Sofia Goggia, vince con la mano rotta a St. Moritz L'americana, alla sua 77esima vittoria in CdM, ha trionfato su suolo elvetico davanti a Curtoni e Miradoli. Ottava Gut-Behrami.Mikaela Shiffrin vince il super-G femminile di St. Moritz, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Seconda Curtoni, quinta Goggia.