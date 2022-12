Lloris recordman ai Mondiali | due traguardi raggiunti in Argentina Francia

(Di domenica 18 dicembre 2022) Hugoai: il portiere francese ha raggiunto duescendendo in campo inScendendo in campo, Hugoha raggiunto altri due record nella sua carriera. Il portiere e capitano transalpino è infatti ilassoluto dei Galletti per presenze nella competizione con 20 apparizioni. Numero che gli consente di staccare anche Manuel Neuer nella categoria portieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Scendendo in campo Argentina - Francia, Hugo ha raggiunto altri due record ... 'Ci siamo scambiati un messaggio - ha detto, capitano e di presenze con la Francia - . Non è stato facile trovare le parole subito dopo la partita, credo abbia bisogno di riposo. È ... Francia, Lloris sulla sfida al Marocco: "Avversario formidabile e con tanta qualità"