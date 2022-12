(Di domenica 18 dicembre 2022) L'ha vinto i Mondiali di Calcio, Qatar 2022. Un successo arrivato al termine di una finale che ha lasciato senza fiato ilper più di due ore e chiusa solo ai rigori. È il trionfo di Messi, autore di due gol, otre che del primo rigore della sua squadra nella lotteria finale contro il rivale Mbappe che ha tenuto in piedi i suoi con una clamorosa tripletta.

RaiNews

AGI - L'Argentina è campione del mondo al termine di una delle finali più emozionanti di sempre, decisa ai rigori. L'Albiceleste si era portata sul 2 - 0 nel primo tempo grazie ai gol di Messi su rigore al 23'... Se alla Francia non è bastata l'incredibile tripletta di Mbappé, potrà 'riconsolarsi' con la bellezza di circa 30 milioni di euro. Qatar: Argentina-Francia 4-2 dopo i rigori (3-3). L'Albiceleste è Campione del mondo. A decidere chi sarebbe salito sul tetto del mondo sono stati i calci di rigore. Più bravi (e fortunati) i giocatori dell'Argentina: sono loro ad alzare la coppa. La terza volta, dopo la vittoria nel...