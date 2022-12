In ruolo da GPS | anno di prova si conclude con colloquio | test e prova finale Un “accanimento valutativo” per i docenti dei posti di sostegno?

(Di domenica 18 dicembre 2022) Aggregazione in una stessa sede di aspiranti provenienti da regioni diverse. Si tratta dell'indicazione proveniente dal Ministero dell'istruzione in merito alla bozza di decreto sullaper iassunti da GPS. L'articolo .

Tecnica della Scuola

... il radiometro avanzato a microonde (AMR), il Payload(GPSP) e il Laser Retro - reflector Array ... Thales Alenia Space continua ad avere il suodi partner industriale chiave in un'alleanza di ...Assunzioni2021/22 Ricordiamo che lo scorso anno scolastico, al termine delle immissioni inordinarie da GaE e GM, si è svolta una procedura straordinaria di assunzione daI fascia ... Procedura straordinaria per le immissioni in ruolo da GPS di I fascia per gli specializzandi sostegno Immissioni in ruolo da I fascia GPS, il decreto del Ministero dell'Istruzione prevede l'accorpamento fra regioni per la prova finale.La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha risposto al Question Time presso la Commissione Cultura della Camera. Questa l’interrogazione del deputato di Fratelli d’Italia Gerol ...