Giulia Salemi stronca Alfonso Signorini | lui | “Bastardona”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Che puntata del Grande Fratello Vip 7 sarebbe senza uno scambio di battute tra? Anche in questa ventitreesima puntata del reality show non si è fatto mancare il siparietto divertente del programma Mediaset. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7definisceuna “”. Ecco perché Il direttore del settimanale Chi ha aperto il suo classico momento social network, in cui ha chiesto all’espertal’opinione del web sul blocco di Wilma Goich ed Edoardo Vianello. Il conduttore ha esordito così: “Immagino che Twitter sia esploso”.ha però risposto in ...

Haircare.it

Se Antonella ha la meglio grazie alla sua parlantina, i social non sono dello stesso parere, come sottolinea: 'Io devo essere sincera sennò non farei bene il mio lavoro: Twitter è ...Nella puntata di oggi di Tv Talk è stata ospite l'opinionista del Grande Fratello Vip e fidanzata di Pierpaolo Pretelliche ha commentato insieme a Massimo Bernardini, la sua squadra ed il suoi ospiti i fatti più salienti accaduti in questa settimana ai personaggi televisivi ed ai loro programmi. La ... Giulia Salemi mette a segno il colpaccio: è lei la più glamour del Gf Vip 7! Giulia Salemi conquista il sabato sera di Canale 5 e il Grande Fratello Vip 7 con un look da dieci e lode: scopri di più e sfoglia la gallery ...Giulia Salemi ha smesso di nascondersi, la confessione davanti a tutti: lo vuole davvero. Il Grande Fratello Vip 7 è solo una tappa ...