Clima | il fondo Loss&Damage uscito dalla Cop27 è una soluzione dai piedi d’argilla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) di Marzio Galeotti e Alessandro Lanza (fonte: lavoce.info) Il bilancio dellaè magro: ben pochi i progressi su questioni cruciali. Fa eccezione l’accordo sul“loss & damage”. Ma l’iniziativa non sembra in grado di dare un contributo concreto alladel problema dei cambiamentitici. Il magro bilancio diLaè finita da qualche settimana e tanti sono i commenti e le valutazioni su come è andata. Per quanto ci riguarda, se dovessimo farla brevissima, diremmo: siamo stati facili profeti, non vi è stato nessun risultato concreto. Come avevamo detto, il summit si è svolto in un quadro geopolitico ed economico molto problematico, cosa che ha reso comunque tutto più difficile. In aggiunta, laegiziana doveva raccogliere l’eredità ...