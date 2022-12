Argentina | Paredes | «Non ci sono parole | è il sogno più bello»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ledi Leandro, centrocampista della Juventus e della nazionale, dopo la vittoria del Mondiale Leandroha parlato al termine della pirotecnica finale trae Francia del Mondiale 2022 in Qatar.– «Non ciper quest’emozione. Nemmeno nel miopiùl’ho immaginato. Devi godertela. Ho pensato a tutta la mia famiglia, a tutto il viaggio che abbiamo fatto, a mia moglie, ai miei genitori, a chi ci incoraggia in paradiso, a chi ci ha accompagnato durante tutto il ciclo…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

, tutta la gioia di Paulo Dybala e, Messi: "Era quello che ancora mi mancava". Un trofeo inseguito a lungo e che ora regala a Leo Messi la felicità massima. "E' ...... nessun errore degli argentini (Messi, Dybala,, Montiel), due consecutivi dei francesi. ... L'non ha i valori e la qualità della Francia. Ma è squadra ed è calcio. Deschamps, pur ... Argentina, Paredes e Dybala: "Ecco come abbiamo fatto la storia" 7 Romero Ringhia su tutti, giocando ai limiti del consentito: è l’anima dell’Argentina profonda ... Pedina chiave di Scaloni. Dal 12’ pts Paredes 6.5: segna il suo rigore. 7.5 Fernandez Vince il ...Il centrocampista della Juventus Leandro Paredes ha parlato così ai canali ufficiali della nazionale argentina dopo la vittoria del Mondiale: "Non ci sono parole per ...