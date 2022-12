Tutto iniziato con un no a Berlusconi e a Monti | la rivelazione di La Russa

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il "buongiorno" della tre giorni di compleanno di Fratelli d'Italia si vede dal mattino: per la supermedia di Youtrend, che mette a sistema tutte le rilevazioni delle ultime due settimane, il partito di via della Scrofa supera la soglia del 30%. Ulteriore iniezione di fiducia, dopo la promozione della prima manovra targata Meloni da parte della Commissione Ue. Non che ne manchi, di fiducia, tra il tendone degli incontri e il "villaggio di Natale" installati in Piazza del popolo: tutt' altro. Qui l'umore per "Dieci anni di amore per l'Italia", la prima kermesse di piazza, dopo lo storico exploit del 25 settembre, è altissimo: tutti gli eventi della prima giornata sono andati sold-out, i parlamentari di destra fanno fatica a stringere tutte le mani dei simpatizzanti e ancor più a rispondere alla domanda più sentita: «Chi candidiamo nel Lazio?». SENZA LIMITI - La risposta, assicura dal ...

La Provincia di Lecco

Dunqueciò è, in fin dei conti, quasi un gesto ovvio: ci si ride su per non disperarsi. Da ... Di recente, haa tenere una rubrica su Radio Radio , durante la trasmissione "Affari di ...Nonostante la Commissione bilancio di Montecitorio non abbia ancoral'esame dei singoli ... ma a 600 euro (anche se in maggioranza non si esclude delun passaggio intermedio a 590 euro). ... «Noi in testa è strano. Ed è cominciato tutto proprio al Rigamonti»