Traffico Roma del 17-12-2022 ore 18 | 30

(Di sabato 17 dicembre 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione Buonasera non molte le novità valore dinaturalmente superiori alla media in virtù del periodo natalizio molto intenso il movimento nelle aree dei grandi centri commerciali a ridosso delle principali vie dello shopping sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna dallo svincolo per l’ospedale Sant’Andrea fino alla sala nella zona sud della raccordo in coronavirus di ora dallo svincolo Appia Sino all’uscita Tuscolana ci riferiamo in questo caso naturalmente alla carreggiata esterna in tangenziale permangono rallentamenti dalla galleria Giovanni XXIII Sì non la Salaria in direzione San Giovanni Qualche rallentamento anche verso lo stadio Olimpico al centro permangono incolonnamenti sul lungotevere tra l’isola Tiberina e Ponte Regina Margherita in viale del Muro Torto da Porta ...