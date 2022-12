Serie C 2022 2023 | Girone B | vincono Ancona | Rimini e Fermana | pareggio tra Olbia e Lucchese

(Di sabato 17 dicembre 2022) Serata di gare e di gol quello delB della diciannovesima giornata di campionato di. 4 gli incontri giocati ed un totale di 8 marcature segnate. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella dell’in casa contro la Recanatese, 4-0, con gol di De Seantis, Lombardi, Di Massimo, espulso poco durante l’esultanza per essersi tolto la maglietta da ammonito, e D’Eramo. Vince ilin trasferta del Montevarchi: decide il gol al minuto 3? di Nicolò Gigli e 0-1. Vince invece 1-0 la, in casa contro il Torres, il gol vittoria è di Matteo Maggio. Unico, quello tra. Ospiti in avanti con Quirini nella prima frazione,finale di La Rosa nel ...

