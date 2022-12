Qatar 2022 | Francia-Argentina è una sfida tra attacchi stellari

Leggi su agi

(Di sabato 17 dicembre 2022) AGI. - La finale dei mondiali al Lusail Stadium di Doha mette di fronte dueguidati dai loro fenomenali numeri 10, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Particolare attenzione anche per Olivier Giroud e Julian Alvarez, arrivati inin sordina ma diventati titolari a suon di gol decisivi. Tutti e quattro realisticamente sono ancora in corsa per il titolo di capocannoniere del torneo che sara' deciso proprio nell'ultimo atto della Coppa del mondo. Scontro generazionaleè soprattutto Messi contro Mbappé, il re 35enne contro il principe di 23 anni, una generazione alla fine del suo ciclo contro quella nuova che avanza prepotentemente. Due modi opposti di essere un leader, il capitano dell'Albicelste è il fulcro di tutte le azioni argentine, l'enfant prodige dei Bleus è ...