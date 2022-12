Perché la Giordania ha deciso di sospendere temporaneamente TikTok

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Un divieto temporaneo ma che, per il momento, è senza data di scadenza. Nel bel mezzo delle proteste (successive a uno sciopero generale in diverse città del Paese) dei camionisti contro il caro benzina, lasospende la possibilità – all’interno dei propri confini – di utilizzare. Secondo il governo monarchico, guidato da Re Abdullah II, la piattaforma social avrebbe avuto un ruolo attivo nella diffusione delle immagini di protesta, configurandosi come veicolo per l’incitamento alla violenza da parte dei manifestanti. LEGGI ANCHE > La “vox populi” sconfigge Musk: riabilitati gli account dei giornalisti sospesi Come riporta l’Associated Press, la decisione è arrivata dopo quanto accaduto giovedì nella città di Maan, dove il vicedirettore della Polizia Locale – Abdul Razzaq Abdel Hafez Al Dalabeh – è stato colpito a morte durante una ...