Non tutti di fronte a un cancro sono obbligati ad essere guerrieri come Mihajlovic

(Di sabato 17 dicembre 2022) Io, sinceramente, li capisco quelli che ricordano e ci ricordano che un malato dinon è un guerriero. Capisco profondamente – anche se non fisicamente, non essendo passato da questo calvario inaudito – quei malati oncologici stanchi di dover corrispondere a un ideale stereotipato di combattente, esasperati dal dover “gareggiare” ai costi con altri pazienti magari più reattivi nei confronti della malattia, più attrezzati economicamente o, semplicemente, più fortunati di loro.ci ha insegnato Gianluca Vialli, non siamo tenuti ad” nella misura in cui quella contro ilnon è una guerra che si può vincere o perdere, unassomiglia di più a un compagno di viaggio, un ospite indesiderato con cui bisogna convivere, una fase ...

Adnkronos

"Se vediamo cheriusciamo a raggiungere i 15 obiettivi mancanti magià avviati e in via di definizione " spiega una fonte di governo " tra Natale e Capodanno faremo un decreto per ...Ma, a cominciare da Giovanni XXIII,i papi recenti si erano espressi in modo ... Tuttavia quella faseebbe mai una chiara conclusione. Nel 2010, in occasione del 400° anniversario della morte ... Sinisa Mihajlovic, Bartoletti: "Non tutti possono reggere il suo sguardo" (Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “Passiamo il testimone di un partito ed una coalizione fatta di gente per bene. Non accettiamo che in questo momento tutta la sporcizia che è arrivata in uno sca ...Quattro anni nelle giovanili dell'Inter tra il 1980 e il 1984, Giuseppe Signori ha raccontato alcuni aneddoti dei suoi primi approcci al calcio dei grandi in un'intervista concessa ...