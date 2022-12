Mungere una mucca o riscoprire i sensi nel bosco | è «LIVE LIKE A LOCAL» a Selvino e Aviatico

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il turismo esperienziale, cioè basato non solo su un semplice soggiorno ma caratterizzato da esperienze specifiche collegate con il territorio, sta prendendo sempre più piede. Per il 2022ha proposto il progetto «», che si inserisce nel contesto attrattivo-turistico di «Altopianoland»

L'Eco di Bergamo

... "Il turismo èparte importante dell'economia altoatesina e fornisce alle comunitàfonte di ... che per un contadino con le mucche dae il formaggio da conservare". "Ho deciso di ...... le tratte tra la Sicilia e Roma e Milano diventano le mucche daper i vettori aerei con ... senza però considerare che, non appena c'èrichiesta maggiore da parte del mercato (come in ... Mungere una mucca o riscoprire i sensi nel bosco: è «LIVE LIKE A ... L a realizzazione di un progetto come questo, fortemente radicato nel territorio, ha coinvolto Promoserio, il Comune di Selvino e il Comitato Turistico di Selvino: le tre realtà hanno ideato «LIVE LIK ...I due attori e lo scrittore Paolo Cognetti raccontano che cosa hanno imparato dai montanari durante la lavorazione del film «Le otto montagne». Una grande prova di recitazione, autenticità e umiltà: « ...